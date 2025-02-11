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Giresun'da genç imalatçı Karabörk bıçağını geleceğe taşımayı hedefliyor

Giresun'da köyünde unutulmaya yüz tutmuş Karabörk bıçağını yeniden üretmeye başlayan genç, kültürel mirası yaşatmak istiyor.

Kadir Bekiroğlu  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Giresun'da genç imalatçı Karabörk bıçağını geleceğe taşımayı hedefliyor Fotoğraf: Kadir Bekiroğlu/AA

Giresun

Alucra ilçesinin Karabörk köyünde ailesi ile hayvancılıkla uğraşan 23 yaşındaki Emirhan Karasakal, bir süre önce bıçak yapımına merak saldı.

Geçmişte demircilik yapan babasının desteği ile atölye kurarak çeşitli tarzlarda bıçaklar üreten Karasakal, "Karabörk kaması" olarak da adlandırılan bıçağın imalatına başladı.

Bulancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bıçakçılık kursuna katılan Karasakal, köyünün kültürel mirası bıçağı geleceğe taşımayı hedefliyor.

Karasakal, AA muhabirine, çelik ve manda boynuzu kullanarak Karabörk bıçağını ürettiğini söyledi.

Kavak ağacı ve deriyi işleyerek bıçaklara uygun kılıf da hazırladığını belirten Karasakal, unutulmaya yüz tutmuş bıçağın yeniden hayat bulmasını istediğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce geçen yıl "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" unvanı verilen bıçak ustası Mahir Henden'den işin inceliklerini öğreneceğini dile getiren Karasakal, zanaatını geliştirerek kültürel mirasa katkı vereceğini anlattı.

Karasakal, gelecekte Karabörk bıçağını daha geniş kitlelere yaymak istediğini sözlerine ekledi.

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