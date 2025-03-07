Geleneksel halılar üreten ev kadınları dokuma tezgahında özgürleşiyor
Halı dokumacılığı öğrenerek tezgah başına geçen ev kadınları, attıkları her ilmekle dokuma kültürünü ayakta tutarken, ekonomik anlamda da özgürleşme imkanı buluyor.
Ankara
Altın Eller Kadın Kooperatifi bünyesinde halı dokuma eğitimi alarak kültürel mirasa sahip çıkan ev kadınları, ürettikleri Hereke, Uşak, Milas halıları ve ipek halıların satışını yaparak ekonomik özgürlüklerini kazanıyor.
Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde halı dokuma eğitimi veren usta öğretici Raziye Başeğmez, 2018'de Altındağ'da açtığı halı dokuma atölyesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Başeğmez, "Buraya ilk tezgah getirdiğimde herkes bana şu soruyu sormuştu, 'Halı dokuma bitti, kilim, halı dokuma diye bir şey kalmadı, Altındağ bölgesinde kim gelir artık halıya?' Ama bir tezgahla başladım burada, hiç üşenmeden bütün bayanlarla görüşmemi yaptım." dedi.
İletişime geçtiği kadınların projeyi sevinçle karşıladığını söyleyen Başeğmez, bir tezgahla başlayan atölyenin şimdi 25 tezgaha ulaştığını, öğrencileriyle kocaman bir aile olduklarını ifade etti.
"Halı dokumanın verdiği feyiz kadınları özgürleştiriyor"
Başeğmez, eğitimlere farklı görüşlerden, farklı hikayelere sahip kadınların katıldığını dile getirerek, "Hiç çalışmamış, hayatında hiç para kazanmamış bayanlarımız var. Biz asıl onların kalplerine dokunduk zaten. Bu yola çıkarken amacımız buydu, ev hanımlarına bu imkanı tanımak. Hem meslek öğretelim hem onların ekonomik özgürlüklerini verelim hem de kültürel mirasımızı yaşatalım." diye konuştu.
Dokudukları halıların kültürel değeri anlatıldığında kadınların duygulandığı, eğitimlere heyecanla geldiği ve bu mirası çocuklarına aktarmak istediğini belirten Başeğmez, hayata küsmüş öğrencilerinin halı dokumacılığı sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.
Başeğmez, kadınların bu uğraş sayesinde kendilerini daha rahat ifade edebilir duruma geldiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Halı dokuma sanatıyla uğraştıkları için bu bambaşka şeyler kattı bayanlarımıza. Hepsi zaten çok değerli insanlar, çok kültürlü insanlar ama halı dokumanın da verdiği başka bir feyizle çok güzel yerlere geldiler. Ahım şahım para kazanmadılar, halı dokumaktan çok para kazanılmıyor ama mesleğin verdiği güzellik, halı dokumanın verdiği o feyiz onları kendine getirip özgürleştiriyor."
Halılara zaman zaman kasıtlı olarak hatalı ilmek atıldığını belirten Başeğmez, "Hatayı bilerek yapıyoruz çünkü kusursuz değiliz. Şöyle bir inancımız var, biz kusursuzluğun Allah'a ait olduğunu biliyoruz. Rabbim sadece kusursuzluğu bilir. O yüzden biz bazen hatayı bilerek yaparız çünkü kusursuzluk sadece Rabbime mahsus bir şeydir." dedi.
"Bir nebze olsun kalplerine dokunduğumuza inanıyoruz"
Başeğmez, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürütülen bir proje kapsamında, deprem bölgesinde halı atölyeleri açtıkları bilgisini paylaştı.
İlk etapta yatak, yastık ve yorgan gibi eşyalar hazırlayıp bölgeye gönderdiklerini aktaran Başeğmez, şunları kaydetti:
"'Ne yapabiliriz, bu bayanların kalplerine nasıl dokunabiliriz? Oradaki insanlara psikolojik olarak nasıl destek çıkabiliriz?' diye düşünürken halı geldi aklımıza. Orada da halı atölyeleri açalım, çünkü bayanlar halı dokurken bir nevi kendilerini kaptırdıkları için çok düşüncelere dalmıyorlar. Bir nebze olsun sıkıntılarını gidermek için bu bayanlara halı atölyeleri açıp, projeler yapıp destek çıkmak istedik. Zaten biz onlara ulaştığımızda çoğu da halı dokumasını biliyormuş. Çok güzel hikayelerle karşı karşıya geldik. Bir nebze olsun kalplerine dokunduğumuza inanıyoruz."
"Halı bana hitap eden bir el sanatı"
4 yıldır halı dokumacılığıyla uğraşan 2 çocuk annesi Yasemin Güler Çimen de atölyeyle bir arkadaşı vesilesiyle tanıştığını belirterek, halı dokumanın kendisine motivasyon verdiğini ve vaktini iyi değerlendirmesini sağladığını ifade etti.
Çimen, halı dokumayı öğrendikten sonra daha aktif bir insan olduğunu, eskiden içine kapanık ve evden çıkmayan biriyken şimdilerde kendini daha iyi ifade ettiğini, arkadaşlar edinerek sosyalleştiğini dile getirdi.
Halıyı dokudukça ortaya çıkan desen ve motiflerle heyecanlandığını söyleyen Çimen, "Özellikle halı bitip de kesimini yaptıktan sonra insan çok seviniyor. Çocuk gibi oluyorum, öyle söyleyeyim, daha çok seviniyorum." dedi.
Çimen, eğitimin başlarında zorlandığını ancak zamanla sevdiğini söyleyerek "Halı bana hitap eden bir el sanatı diye düşünüyorum. Çok mutluyum, iyi ki gelmişim, iyi ki tanımışım. Ufak tefek kazançlar elde ediyoruz. Çok büyük bir şeyler değil ama olsun, damlaya damlaya göl olur." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.