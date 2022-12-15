Galatasaray taraftarı engelli gencin futbol takımıyla buluşma hayali gerçekleşti
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Tatköy Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Yıldırım'ın, gönül verdiği sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ve teknik heyeti ile bir araya gelme hayali gerçek oldu.
Antalya
Recep Yıldırım, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray futbol takımı ile sarı-kırmızılı kafilenin konakladığı otelde buluştu.
Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla sohbet edip fotoğraf çekilme fırsatını yakalayan Yıldırım, unutulmaz anlar yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekiple buluşmasını AA muhabiriyle paylaşan Recep Yıldırım, doğuştan engelli olduğunu ve tekerlekli sandalye kullandığını belirterek, "Galatasaray takımıyla buluşmak benim için hayaldi. Hayalim gerçek olduğu için çok sevinçliyim." dedi.
Galatasaray futbol takımıyla buluşmasını hayatı boyunca unutmayacağını vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Otelde tüm futbolcularla görüştüm. Sohbet ettim, fotoğraf çekildim. Okan hoca ile de sohbet etme fırsatını yakaladım. Bana maçları izleyip izleyemediğimi sordu. İzliyorum, 'iyi gidiyoruz' dedim. Okan hocanın 'Bizi iyi takip et, bu sezon şampiyonuz' sözüyle daha da heyecanlandım. Benim için unutulmaz anlardı. Çok mutluyum."
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da Yıldırım'ın hayalinin gerçekleşmesine aracılık etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.
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