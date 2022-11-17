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Yaşam, insana dair

Erzurumlu 94 yaşındaki Hulusi dede hareketli yaşamıyla sağlığını koruyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesi sakinlerinden 94 yaşındaki Hulusi Demirci, hareketli yaşamıyla sağlığını koruyor.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 17.11.2022
Erzurumlu 94 yaşındaki Hulusi dede hareketli yaşamıyla sağlığını koruyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Gökçeyamaç Mahallesi'nde kızıyla yaşayan 4 çocuk babası Demirci, sabah erkenden kalkıp ağaçlık alanlardan çalı topluyor.

Çalıları evinin bahçesindeki "Dedenin Yeri" adını verdiği atölyeye getiren Demirci, burada hem zamanını boşa geçirmemek için sepet yapıyor hem de tanıdıklarıyla sohbet ediyor.

Hazırladığı sepetleri hayvanlarının ot ve samanlarını koymak için kullanan Demirci, bir kısmını da satıyor.

İlerleyen yaşına rağmen sağlığına dikkat eden Demirci, uyku vakti dışında sürekli hareket halinde olmaya çalışıyor.

"Köyde sürekli geziyorum, gezmezsem çalışamam"

Hulusi Demirci, AA muhabirine, 12 yıl önce eşinin vefat ettiğini ve köyde kızının yanında yaşadığını söyledi.

Genç yaşlarda tarlalarda çok çalıştığını, bunun yanı sıra hayvancılık yaptığını anlatan Demirci, şunları ifade etti:

"Gençliğimde arazilerim ve hayvanlarım vardı. Onlarla uğraştım. Şimdi gençliğim gitti. Köyde sürekli geziyorum, gezmezsem çalışamam. Burada küçük bir yerim var. Sabahları gelip burayı açıyorum. Eniştemle birlikte çay yapıp burada içiyoruz. Arkadaşlarımız da gelip bize eşlik ediyor. Hareket edeceksin ki vücut çalışsın. Sadece akşamları yatıyorum. Onun dışında sürekli hareket halindeyim."

Demirci, kaybolmaya yüz tutmuş "sepetçilik" mesleğini yaşatmaya çalıştığını belirterek, "Yaptığım sepetleri evde kullanıyorum. Hayvanlara bununla saman ve yem veriyorum. İhtiyacım dışındakileri de satıyorum. Gücüm yettiğince sepetleri dokumaya çalışıyorum. Dokuduğumu hemen alıyorlar zaten." dedi.

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