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Erzurum'da üniversite öğrencileri 7 yıldır çocukları bayramlıklarla sevindiriyor

Erzurum'da üniversite öğrencileri 7 yıldır yürüttükleri "Bu Bayram da Beni Sen Giydir" projesi kapsamında temin ettikleri bayramlıklarla ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor.

Faruk Küçük  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Erzurum'da üniversite öğrencileri 7 yıldır çocukları bayramlıklarla sevindiriyor Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde seçmeli olarak yapılan "gönüllülük" dersi kapsamında Doç. Dr. Sevinç Namlı ve öğrencileri, 7 yıl önce başlattıkları "Bu Bayram da Beni Sen Giydir" projesi ile çocuklar için yardım gönüllüsü oldu.

Hayırseverler, üniversite ve fakülte yönetimi ile öğrencilerin birlikte topladıkları paralarla alınan giysiler, daha sonra okullarda öğretmenlerin desteğiyle belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ve evdeki kardeşlerinin yaş, kilo ve cinsiyetine göre tasnif ediliyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla şu sıralar ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek için hummalı çalışma yürüten üniversiteli öğrenciler, 7 yılda 1370 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırdı.

Her yıl 370 çocuğa bayramlık hazırlanıyor

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AA muhabirine, geleneksel olarak her yıl ramazan ayında farklı okullarda bulunan 370 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerinin, 'Bu Bayram da Beni Sen Giydir' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında ihtiyaçlı insanlara toplumumuz gereken hassasiyeti göstermeye çalışıyor. Biz de aslında üniversite olarak ve özelde de Spor Bilimleri Fakültesi olarak Sevinç hocamızın desteğiyle öğrencilerimizin ve üniversite personelimizin katılımıyla bu destek programını başlatmış olduk. İhtiyaç sahibi çocuklara yardım bir vicdan sorumluluğudur. Bu da vicdanen ve topluma hizmet noktasında bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

Şu an Erzurum'da yaşayan çocuklara yardımların yapıldığını ifade eden Çakmak, "Yıllar içinde projenin kapsamını genişlettiriyoruz. Gazze için de yardım programı düzenlendik. Sadece yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de bu programları organize ediyoruz." dedi.

"Bir evdeki tüm kardeşleri sevindirmiş oluyoruz"

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Namlı da 7 yıldır sürdürdükleri projenin öğrencileriyle kısıtlı ve küçük bir organizasyon şeklinde olacağını düşündüklerini ancak daha sonra hayır işlerinin dağ gibi büyüdüğünü şahit olduklarını anlattı.

İlk etapta 60 öğrenci için girdikleri kampanyaya bu yıl 370 öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Namlı, yardımların belirlenmesinde okullardaki öğretmenlerden destek aldıklarını ifade etti.

Namlı, çocukların boy, kilo ve cinsiyetlerine göre yardım paketlerini isim isim, tek tek hazırladığını belirterek, "Üniversitemizin üst yönetimine, arkadaşlarıma, akademik ve idari personellerimize, hayırseverlere ve tabii ki gönlünü koyarak gerçekten özveriyle çalışan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların çabası olmasa biz bugün bu kadar öğrenciye ulaşamazdık. Kampanya kapsamında sadece bir evden bir çocuğu mutlu etmek istemiyoruz, biz ihtiyaç sahibi çocuğu belirlerken evdeki kardeşlerine de yardım yapıyoruz. Ayakkabı ve kıyafetlerini ayarlayıp o şekilde veriyoruz. Bir evdeki tüm kardeşleri sevindirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Tevrat Teymur ise 7 yıldır projenin içinde olduğunu anlatarak, "Çocukların o mutluluğunu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Onların gülümsemesi bizi de gülümsetiyor. Hocalarımızla beraber yardım kampanyası olsun, gidip kıyafetleri almada, beraber organize etmede hep işbirliği içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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