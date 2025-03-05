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Devlet desteğiyle büyüttüğü işletmede yılda 300 ton tavuk eti işliyor

Van'ın Tuşba ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 18 milyon 200 bin lira hibe desteği alan işletmede yılda 300 ton tavuk eti işleniyor.

Nevzat Umut Uzel  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Devlet desteğiyle büyüttüğü işletmede yılda 300 ton tavuk eti işliyor Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

İlçenin Bardakçı Mahallesi'nde 2014'te Tavuk Eti İşleme Tesisi kuran Emre Baytar, siparişleri yetiştirmek için tesisi büyütmeye karar verdi.

Bu karar doğrultusunda 2021 ve 2023'te TKDK'ya başvuran Baytar, yapılan değerlendirmeler sonucu işletmesi için 18 milyon 200 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Makine, ekipman ve lojistik destek sağlanan işletmesinin kapasitesini yüzde 50 artıran Baytar, istihdam edilen 35 kişiyle yılda 300 ton tavuk eti işliyor.

Tavuk üretim firmalarından temin edilen tavuklar, tesisteki makinelerde parçalandıktan sonra paketlenerek Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki marketlere ulaştırılıyor.

Çalışan sayısının artırılması planlanıyor

Emre Baytar, AA muhabirine, tesisi 2014'te tavuk parçalama hizmeti vermek için kurduklarını söyledi.

Aldıkları desteklerle işletmeyi büyüttüklerini belirten Baytar, "Tesisimizi kurduğumuz günden bu yana sürekli büyüttük. 2021 ve 2023'te aldığımız desteklerle işletmemizin kapasitesini yüzde 50 artırdık. TKDK danışmanlığında yeni ekipmanlar aldık." dedi.

İşletmeyi büyütmeye devam edeceğini dile getiren Baytar, şunları kaydetti:

"Son aldığımız destek sayesinde işletmemizi daha ileri noktaya taşıdık. İlk projemizde makine, motor ve ekipman desteği aldık. 2023'te ise aldığımız destekle lojistik gücümüzü artırdık. Forklift (ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırarak bir araca veya rafa yüklemek için kullanılan iş makinesi) ve soğutucu araçlarımızı şirketimize kazandırdık. Şirketimiz güzel ivme kazandı. Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet veriyoruz. Hedefimiz işletmemizi büyüterek tüm Türkiye'ye ulaşmak. Şu an işletmemizde 35 kişiye istihdam sağlıyoruz. Güzel yatırımlarla beraber istihdam sayısını artırarak büyümeyi hedefliyoruz."

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