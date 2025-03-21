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Yaşam, insana dair

Çocukluğunda başlayan eskiye merakı 20 bin parçalık koleksiyon sahibi yaptı

Bolu'da antika tutkunu emekli işçi Ercan Eroğlu, 18 yılda biriktirdiği yaklaşık 20 bin parçalık koleksiyonla geçmişi geleceğe taşıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Çocukluğunda başlayan eskiye merakı 20 bin parçalık koleksiyon sahibi yaptı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezinde yaşayan 52 yaşındaki Eroğlu, çocukluğunda antika eşyalara merak saldı.

Zamanla merakı tutkuya dönüşen Eroğlu, ara ara biriktirdiği objelerle koleksiyon oluşturmaya başladı.

İşçi olarak çalıştığı fabrikadan 5 yıl önce emekli olan Eroğlu, antikacılığa yoğunlaştı.

Eroğlu, ağırlıklı olarak 18 yılda biriktirdiği yaklaşık 20 bin objeyi, açtığı dükkanda meraklılarının izlenimine sunuyor.

Mutfak gereçleri, fotoğraf makinesi, saat, süs eşyaları, radyo gibi malzemeleri dükkanında belirli bir düzen içerisinde sergileyen Eroğlu, geçmişte kullanılan eşyaları geleceğe taşımanın mutluluğunu yaşıyor.

"Paha biçilemez eserler var"

Ercan Eroğlu, AA muhabirine, antikaya olan ilgisinin çocukluktan geldiğini söyledi.

Para ve çeşitli objeler biriktirerek koleksiyon oluşturmaya başladığını belirten Eroğlu, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra tamamen bu alana yoğunlaştığını anlattı.

Eroğlu, yaklaşık 18 yılda biriktirdiği 20 bine yakın objeyi sergilemek için dükkan açtığını dile getirerek, "Elimdeki ürünlerin üzerine koyarak antika işini icra ediyorum. Ürün yelpazemiz çok geniş." dedi.

Dükkanda ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait objelerin bulunduğunu ifade eden Eroğlu, "Burada bulunan antikaların değerini milyonlarca lirayla ifade edebiliriz. Paha biçilemez eserler de var." ifadesini kullandı.

Eroğlu, mutfak gereçleri, fotoğraf makinesi, saat, süs eşyaları, radyo gibi malzemelerin yanı sıra Osman dönemine ait yazılı belgeler, paralar, madalyonlar ve rozetlerin de koleksiyonda yer aldığını aktararak, "Koleksiyonda eşi benzeri olmayan bir kılıç da bulunuyor. Osmanlı'nın son dönemine ait. Çok nadir bir obje, bizim de kıymetlimizdir." diye konuştu."

Antika eşyaların ve tarihi eserlerin korunmasının önemine işaret eden Eroğlu, bunların yanlış kişilerin eline geçmemesi, onlara sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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