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Yaşam, insana dair

Bolu'da emektar kalaycı mesleğini 68 yıldır sürdürüyor

Bolu'da 80 yaşındaki kalay ustası İsa Karataş, mesleğini 68 yıldır devam ettiriyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Bolu'da emektar kalaycı mesleğini 68 yıldır sürdürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Mesleğe 12 yaşındayken çırak olarak başlayan Karataş, 1970 yılında kendi iş yerini açtı.

Karataş, müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

İlerleyen yaşına rağmen ocağın başına geçen Karataş, kalaycılığı sağlığı elverdiği sürece sürdürmeyi hedefliyor.

İsa Karataş, AA muhabirine, meslekte çırak yetişmediğini söyledi.

Mesleğin zorluklarına değinen Karataş, "Bizim mesleğimiz ağır, kolay değil. Kap kalaylamak o kadar kolay değil. Çocuklarım da torunlarım da bu işi yapmıyor. Çok temiz, çok iyi ve bereketli meslek ama yapan olmaz zor olduğu için." diye konuştu.

Karataş, müşteri sayısının da azaldığını dile getirdi.

Bakır kapların diğer eşyalara göre daha sağlıklı olduğunu anlatan Karataş, "Ben de evimde bakır kullanıyorum." dedi.

Karataş, bakır kapların büyüklüğüne göre kalaylama ücretinin 100 ila 300 lira arasında değiştiğini, bir işlemin yaklaşık 1-2 saat sürdüğünü belirtti.

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