Dolar
43.13
Euro
50.40
Altın
4,598.85
ETH/USDT
3,107.90
BTC/USDT
90,734.00
BIST 100
12,309.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam, insana dair

Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Murat Kanyonu trekking sevenlerin rotasında

Adını içinden geçen Murat Nehri'nden alan yer yer 50 metreyi bulan kayalıkların bulunduğu Murat Kanyonu ve Diyadin ilçesi yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Abdullah Söylemez  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Murat Kanyonu trekking sevenlerin rotasında Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde karla kaplı Murat Kanyonu, doğal güzellikleriyle kışın da doğa tutkunlarına trekking imkanı sunuyor.

İlçe merkezinde bulunan ve adını içinden geçen Murat Nehri'nden alan doğa harikası kanyon, sahip olduğu doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.

Kilometrelerce uzunlukta, yer yer 50 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar ve üzerindeki evlerin bulunduğu kanyon, son günlerde yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kayalıklarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının oluştuğu kanyon, karla kaplı manzarasıyla doğa tutkunlarının da rotasında yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Iğdır'dan gelen 30 kişilik doğa tutkunu, kanyonda yaklaşık 3 saat yürüyüş yapıp bölgedeki doğal güzellikleri keşfetti.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ümit Sönmez, AA muhabirine, Diyadin ilçesinde kaplıca ve kanyon gibi birçok doğal güzelliğin bulunduğunu söyledi.

Daha çok kışın kanyona geldiklerini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Iğdır'da faaliyet yürütüyoruz ama Diyadin'e de çok geliyoruz. Kışın Diyadin'de bulunan kanyonu çok seviyoruz. Kanyon boyunca çok sayıda şelale var ve bunlar kışın donuyor, bizim için çok güzel görüntüler oluşuyor. Biz buraya ilk defa buz tırmanışı için gelmiştik. Bu yüzden bizim için kanyonun en güzel mevsimi kış. Karlı olması parkuru zorlaştırıyor ama daha keyifli oluyor."

Kanyon kendine has güzelliğiyle dikkati çekiyor

Doğa tutkunu Tuba Gültekin ise kanyonun karlı halinin çok güzel olduğunu ve yürüyüşün heyecan verici olduğunu anlattı.

Bursalı Miray Tuna da kanyonun çok etkileyici olduğunu dile getirerek, "Bu kanyona üçüncü gelişim ve kendine has bir güzelliği var. Yaklaşık 3 saat yürüdükten sonra kendimizi kaplıcaların sıcak suyuna bırakacağız. Buraya hep kışın geliyoruz. Iğdır'da kar az ama burada sıfırın altında 10 derecede karın içerisinde olmak harika bir manzara, gökyüzü de açık keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Murat Kanyonu trekking sevenlerin rotasında

Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Murat Kanyonu trekking sevenlerin rotasında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet