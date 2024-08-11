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Yaşam, insana dair

Bahçesinde yetiştirdiği ürünleri yoldan geçenlerle paylaşıyor

Trabzon'da 61 yaşındaki Haydar Usta, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzenin fazlasını, ihtiyacı olan ya da canı çekenlerin alması için kapısının önüne bırakıyor.

Enes Sansar  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Bahçesinde yetiştirdiği ürünleri yoldan geçenlerle paylaşıyor Fotoğraf: Enes Sansar - AA

Trabzon

Trabzon'da emekli tır şoförü Haydar Usta, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzelerin fazlasını 6 senedir tepsiyle kapısının önüne koyarak yoldan gelip geçenlere ikram ediyor.

Ortahisar ilçesinde Özkaymaklı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanında eşi, 2 çocuğu ve 5 torunuyla yaşayan 61 yaşındaki Usta, emekli olduktan sonra evinin bahçesinde meyve ve sebze yetiştirmeye başladı.

Topladığı ürünlerin fazlasını tepsiyle bahçe kapısının önüne bırakan Usta, yoldan geçenlerin, ihtiyacı olanların veya canı çekenlerin rahatça alıp yemesi için de "Sormadan alabilirsiniz" yazısı ekledi.

Haydar Usta, AA muhabirine, 30 yıl uluslararası tır şoförlüğü yaptığını, 10 sene önce emekli olunca da bahçesini daha verimli hale getirdiğini söyledi.

Yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde armut, elma, incir ve erik gibi çeşitli ağaçları bulunduğunu anlatan Usta, mevsimine göre de sebze ve yeşillikler yetiştirdiğini ifade etti.

Usta, bahçede yetişen ürünlerden reçel, sirke ve konserve yaptıklarını belirterek, fazla olanları da tepsiyle yoldan geçenlere sunduğunu dile getirdi.

Tepsiye, pırasa, marul, soğan, elma, armut, muşmula, yenidünya, kızılcık, Trabzon hurması, üzüm, fındık, incir, erik gibi yetiştirdiği her üründen koyduğunu ifade eden Usta, "Bu aslında yarım elma gönül alma işidir. İnsanlar buradan gelip geçerken bir şey alıp tattıklarında ben de mutlu oluyorum. Mutlu edersen mutlu olursun, biz onu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Hayat paylaştıkça güzelleşir"

Usta, bahçesinde onlarca çeşit ürün olduğunu, mevsimine göre hangi ürünün hasat zamanı ise o üründen kapının önüne koyduğunu anlattı.

Önceleri tepsinin kenarında yazı olmadığını, dolayısıyla vatandaşın buradan ürün almaya çekindiğini belirten Usta, şöyle devam etti:

"İnsanlar geliyor tepsiden alacak 'Acaba bu birisinin mi?' diye sağa sola bakıyor. Kızım dedi ki 'Baba, insanların alması için koydun buraya ama bakıyorlar ki birine sorsam da alsam diye.' Ben de yazdım ki 'Sormadan alabilirsiniz.' Buradan bir şey alırken arayıp sormasınlar 'Hakkını helal ediyor musun?' diye. Zaten biz helal ettik koyduk onu oraya. Onların daha sormasına gerek yok. Biz de bunun için yazdık 'Sormadan alabilirsiniz' şeklinde rahat olsunlar diye."

Usta, hayatın paylaştıkça güzelleştiğini, bunu da herkese tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Mahalle sakinlerinden Sinan Çepni de "Haydar ağabeyimiz meyvelerini paylaşıyor bizlerle, kimseye de sormadan alabilirsiniz yazıyor altına. Haydar ağabeyi çok seviyoruz, değer veriyoruz. Sadece meyvelerini değil, bilgilerini de bizimle paylaşıyor, beraber muhabbet ediyoruz." diye konuştu.

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