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Yaşam, insana dair

Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceğine ayıracak

Muş'taki Sigara Bırakma Polikliniğinde ilaç tedavisiyle 12 yıldır içtiği sigarayı bırakan Muhammed Furkan Taşçı, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceği için kullanmayı planlıyor.

İbrahim Yaldız  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceğine ayıracak Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Arkadaş ortamından etkilenerek 12 yıl önce sigaraya başlayan 29 yaşındaki Taşçı, astım hastası eşinin de tavsiyesi üzerine Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

İlaç tedavisiyle 3 ay önce sigarayı bırakmayı başaran Taşçı, bu sayede hem bazı rahatsızlıklarından kurtuldu hem de ekonomik açıdan rahatladı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Taşçı, AA muhabirine, 2 yıl önce evlendiğini ve astım hastası eşi sayesinde sigarayı bırakmaya karar verdiğini söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniğine gittiğini anlatan Taşçı, "Başvuru yaptıktan sonra süreci başlattık. İlaç tedavisi aldım. Bu sürede doktorlar bana çok yardımcı oldu ve desteklerini esirgemediler. 3 aydır sigara kullanmıyorum. İlk ayda yediğim yemeklerden lezzet almaya başladım. Nefes konusunda problemler yaşıyordum, ikinci ayda yürüyüşlere başladım. Üçüncü ayımda artık halı sahaya gidiyorum. Benim için çok faydalı oldu. Hem eşime hem de doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Sigara, hayatımızın her gününü ve dakikasını çalıyor"

Taşçı, eve geldiğinde üzerine sinen kokunun da sigarayı bırakmasındaki etkenlerden biri olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Günde 2 paket sigara kullanıyordum. Çok şükür sigaradan kurtuldum. Eşimin sağlığı benim için her şeyden önemliydi. Sigaraya harcanan parayı farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Ayda yaklaşık 4 bin 500 lira sigaraya harcıyordum. Artık bu parayı doğacak çocuğuma yatırım olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Tiryaki bir insan olarak sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Arkadaş ortamında birer, ikişer içerek başladım, sonra paket taşımaya başladım. Sigara, hayatımızın her gününü ve dakikasını çalıyor. Tüm tiryakileri sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Doktorlar burada çok destek oluyor ve verdikleri ilaçlar da çok işe yarıyor."

"Sağlıklı bir hayat için herkesi polikliniğimize bekliyoruz"

Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Recep Asi ise başvuran kişilere hem psikososyal destek verdiklerini hem de ilaç tedavisi uyguladıklarını belirtti.

Son zamanlarda sigarayı bırakmak isteyen kişilerin sayısının arttığını dile getiren Asi, "Buraya genelde arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geliyorlar. Sigara bıraktırma oranımız yüksek. Muhammed Furkan Taşçı, 3 ay önce başvurmuştu. Eşinin tavsiyesiyle buraya gelmişti. 3 aydır sigara içmiyor, gayet iyi gidiyor. Sağlıklı bir hayat için herkesi polikliniğimize bekliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen herkes gelebilir. Mesai saatleri içinde hizmet veriyoruz, randevu alınmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

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