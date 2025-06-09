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Yaşam, insana dair

Babasından kalan sürüyü büyütmek için İstanbul'dan Kırklareli'ne taşındı

İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Deniz Önsel, babasının vefatı sonrası başına geçtiği Kırklareli'ndeki aile çiftliğinin 500 olan anaç koyun sayısını 2 yılda 1500'e çıkarmayı hedefliyor.

Özgün Tiran  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Babasından kalan sürüyü büyütmek için İstanbul'dan Kırklareli'ne taşındı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

İstanbul'un stresinden uzaklaşmak isteyen Varol Önsel, 2007 yılında Kırklareli'nin Koru köyünde Kuka Çiftliğini kurdu.

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Kentin coğrafi işaretli kıvırcık koyununu saflaştırarak popülasyonunu artırmayı amaçlayan Önsel, aynı yıl üretime başladı.

Yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerinde kurulan çiftlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Önsel, hedefleri doğrultusunda uzun yıllar üretimi sürdürdü.

Önsel, geçirdiği rahatsızlık sonrası 2 yıl önce hayatını kaybetti.

Deniz Önsel de babasının vefatının ardından üretime devam etme kararı alarak, İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp Kırklareli'ndeki çiftliğin başına geçti.

Önsel, AA muhabirine, babasından kalan çiftlikteki küçükbaş hayvan sürüsünü büyütmek istediğini söyledi.

Babasının 2007 yılında başladığı projeyi sürdürmek için gayret gösterdiğini anlatan Önsel, hayvanlarla çok keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Ülke ekonomisine katkı sağladığı ve üretim yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Önsel, "Babam üretim yaparken ben de o dönemlerde buraya gezmeye, mangala ve babamla vakit geçirmeye uğruyordum. Yaklaşık 2 sene önce ani bir şekilde kaybettik kendisini. Devam etmeye niyetim yoktu çünkü hayvancılıkla ilgili hiçbir bilgim yoktu ama güzel bir ekip vardı arkada. Geldiğimde buranın doğasına aşık oldum, burada güzel vakit geçirdiğimi fark ettim, hayvanları da zaten hep çok seviyorum. Bir şekilde kendimi işi devam ettirirken buldum." diye konuştu.

Şu an 500 küçükbaş ile besicilik yaptıklarını anlatan Önsel, yoğun iş temposuna kısa sürede ayak uydurduğunu dile getirdi.

Köy hayatının çok güzel olduğunu belirten Önsel, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde hayvanlarla beraber olduğum zaman aslında birçok şeyi unutuyorum. Hayatın kargaşasını unutuyorum. Tabii ki pembe bir masal anlatmıyorum size, hayvancılık belki yapılması en zor mesleklerden biri. Canlı ile ilgileniyorsunuz bütün emeğinizi bir canlıya yatırıyorsunuz ve her an her şey olabilir. Doğru bir ekiple ve adanmış bir hayatla yapılabilecek bir iş olduğunu düşünüyorum. Hayvan sayısını arttırmayı düşünüyorum çünkü gerçekten kıvırcık ırkını tamamen safkan tutmayı hedefliyorum. Başka ırklarla karıştırıp biraz daha et verimini artırma niyetinde değilim ama lezzette, o kıvırcığın mermerimsi dokulu etinin lezzetini bambaşka buluyorum. Bütün dünyada da aslında kabul edilen bir lezzeti var kıvırcığın. Şu an yaklaşık 500 anacım var diyebilirim, önümüzdeki 2 yıl içerisinde 1500 başa çıkmayı hedefliyoruz."

Şehirdeki yaşamanın konforlu ancak bir o kadar da zor olduğunu aktaran Önsel, severek yapılan her işin güzel sonuçlandığını sözlerine ekledi.

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