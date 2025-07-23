Anadolu Savunma, IDEF 2025'te yeni nesil savunma çözümlerini tanıttı
Anadolu Savunma, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) zırhlı taktik tekerlekli aracı SEYİT 6x6 ile hafif taktik aracı Kia LTV'yi tanıttı.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.
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Fuarda yeni nesil savunma çözümlerini sergileyen Anadolu Grubu markası Anadolu Savunma, iki yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi.
Toplantıda konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ulusal ve uluslararası kamuoyuna yansıtan bu önemli platformda en yeni ve en gelişmiş modelleriyle yer almaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.
Anadolu Savunma markasıyla 2017 yılından bu yana savunma sanayisine özel yenilikçi çözümler ürettiklerini dile getiren Arıkan, "SEYİT 6x6'yı geliştirirken değişen ve gelişen harekat ortamlarını da dikkate aldık. Yüzde 70 yerlilik oranıyla geliştirilen araçlarımız, kritik alt sistemlerde dışa bağımlılığı azaltıyor, bu da kullanıcıya ihracat kısıtlamalarından daha az etkilenen, sürdürülebilir bir çözüm sunuyor." diye konuştu.
Arıkan, SEYİT 6x6'nın hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de dost ve müttefik ülke ordularının değişen operasyonel ihtiyaçlarına uzun yıllar boyunca güvenle yanıt verecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi.
Tuğrul Arıkan, "Ayrıca, grubumuzun Global Kia Savunma organizasyonu ile yaptığı işbirliği kapsamında tanıttığımız Kia LTV hafif taktik aracımız da farklı görevler için esnek ve güvenilir çözümler sunabiliyor." diye konuştu.
Türk mühendislerce SEYİT, güvenilir görev çözümü olarak geliştirildi
Toplantıda verilen bilgiye göre, Anadolu Savunma'nın fuarda tanıttığı zırhlı SEYİT 6x6 taktik tekerlekli aracı, modüler, güvenilir ve teknolojik görev çözümü olarak geliştirildi. Yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp geliştirilen aracın, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğimde dengeli sürüş, 1 metrelik derin sudan hazırlıksız geçiş, yüksek taşıma kapasitesi ve üstün arazi yetenekleri bulunuyor.
SEYİT 6x6, modern muharebe sahasının ihtiyaç duyduğu kritik fonksiyonları ve üstün performans özelliklerini tek platformda bir araya getiriyor. SEYİT ürün ailesi, rijit akslı zırhlı 6x6 haricinde rijit akslı zırhsız 6x6, zırhlı ve zırhsız rijit akslı 4x4 versiyonu ve zırhsız bağımsız süspansiyonlu 4x4 versiyonundan oluşuyor.
En yüksek ağırlıkları NATO standartlarındaki performans gereksinimlerinde taşıyabilen ve sıfırın altında 32'den 55 dereceye kadar sıcaklıklarda görevini yerine getirebilen SEYİT ürün ailesinin modüler tasarımı, aracı hava savunma, komuta kontrol, silah sistemleri veya sistem taşıyıcı gibi çok çeşitli lojistik görevler için uyarlanabilir kılıyor.
Entegre sistemleri, yüksek performansı, kolay idamesi, güçlü motor seçenekleri ve görev esnekliğiyle sahada üstün çözüm olarak öne çıkan SEYİT, hem yüksek yük taşıma kapasitesi hem de zorlu arazi performansıyla taktik görevlerde de yüksek performans gösteriyor.
Kia LTV, zorlu görevlerde kuvvetlerin stratejik ortağı
Kia ile yapılan işbirliği kapsamında Anadolu Savunma standında sergilenen Kia LTV, silah taşıma, keşif ve lojistik destek gibi görevlerde yüksek performans gösteriyor. Zorlu arazilerde ve hava koşullarında görevini aksatmadan sürdürebilen LTV modeli, yüzde 60 dik eğim tırmanabiliyor ve yüzde 40 yan eğimde dengede kalabiliyor.
Yüksek taşıma kapasitesi ve modüler yapısı sayesinde farklı silah sistemleri, elektronik harp ekipmanları ve özel görev donanımlarıyla uyumlu çalışabilen Kia LTV, ergonomik kabini, gelişmiş dijital sistemleri ve balistik koruma seçenekleriyle zorlu görevlerde kuvvetlerin stratejik ortağı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.