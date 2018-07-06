İSTANBUL / İZMİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün "örgüt imamı" ile bazı askerler arasında ankesörlü veya sabit kontörlü telefon hatlar aracılığıyla irtibat sağlandığı tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda,122'si muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 47 ilde operasyon başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden birinin emekli tuğgeneral, 120'sinin darbe girişimi öncesinde askeri öğrenci, 29'unun çeşitli nedenlerle TSK'dan ilişiği kesilen ve 122'sinin de muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

İzmir'de de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.

Devam eden operasyonda, şüphelilerden 59'nun aktif görevde olduğu 8'nin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya, Ömer Süt