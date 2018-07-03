Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok." dedi.

AĞRI

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok." açıklamasında bulundu.

Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine Elban, "8-10 gün aç bırakıldığı için ölmüş." dedi.

Elban, "Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı ve bu ölüm hadisesinden bulunduğu güne kadar beklediği bir yerden ve dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğunu belirten Elban, "Bazı bulgular da var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor." bilgisini verdi.

Elban, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili "kaçırılma şüphesi var mı?" şeklindeki soru üzerine "kaçırılma" yanıtını verdi.