Dolar
36.52
Euro
38.04
Altın
2,863.27
ETH/USDT
2,432.00
BTC/USDT
92,911.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak boş araziye girdi. Olay yerinden yayındayız
logo
Gündem

Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Gökhan Yılmaz  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Törende faciada hayatını kaybeden işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile madenciler katıldı.

GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

16 yıllık maden işçisi Özgür Sepetçi, gazetecilere, hayatını kaybeden madencileri rahmetle andıklarını belirterek, "Devletimize ve ekonomimize her zaman katkıda bulunacağız. Bizler yer altındaki kaynaklarımızı çıkarmaya devam edeceğiz. Doğayla mücadele halindeyiz ve buna alıştık. Bizlere zor gelmiyor." dedi.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri faciadan 5 yıl sonra bulunabilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
TCDD, 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü alacak
Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı
Çanakkale'de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 11 kişi yaralandı
Diyarbakır merkezli rüşvet operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı

Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı

Diyaliz hastası eşi için pelet sobası kurduğu minibüs, esnafın sohbet durağı oldu

Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi

Kömür kentinin maden işçileri yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı

Kömür kentinin maden işçileri yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı
Zonguldaklı usta, hayvan figürü işlemeleriyle geleneksel Devrek bastonuna farklılık katıyor

Zonguldaklı usta, hayvan figürü işlemeleriyle geleneksel Devrek bastonuna farklılık katıyor
Zonguldak'ta baston ustası kardan sincap yaptı

Zonguldak'ta baston ustası kardan sincap yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet