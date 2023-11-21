Dolar
28.79
Euro
31.54
Altın
2,004.75
ETH/USDT
1,955.00
BTC/USDT
36,420.00
BIST 100
8,046.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Zonguldak'ta fırtınada batan geminin yerinin tespitinde görev alan eğitmen çalışmaları anlattı

Yeraltı görüntülüme cihazları eğitmeni Nurettin Akpınar, "Tespitlerimizde dalgıç arkadaşlarımıza nokta atışı verdik. Dalgıçlarımız girip yaşam odası olduğunu teyit ederek çalışmalarına başladı." dedi.

Ömer Faruk Cebeci  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin yerinin tespitinde görev alan eğitmen çalışmaları anlattı

Sakarya

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı geminin yerinin tespitinde görev alan yeraltı görüntülüme cihazları eğitmeni Nurettin Akpınar, çalışmalarını anlattı.

Akpınar, AA muhabirine, bu cihazla 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz ve toprak altında çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Batan geminin yerinin tespiti için sabah saatlerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Akpınar, "Geminin yerini tespit edip çalışma yapacak arkadaşlara koordinatlarını verdik, çalışmalarına devam ediyorlar şu anda." dedi.

Akpınar, yerli üretim cihazla karadan tarama yapıldığına, bin metre uzaklıkta, 50 metre de toprak ve su altında tespit yapılabildiğine değinerek, "Bununla kıyı kenarlarında gezerek geminin yerini tespit ettik." ifadesini kullandı.

Batan gemiyi kıyıdan 60 metre açıklıkta ve 9 metre derinlikte tespit ettiklerini aktararak, "Tespitlerimizde dalgıç arkadaşlarımıza nokta atışı verdik. Dalgıçlarımız girip yaşam odası olduğunu teyit ederek çalışmalarına başladı. Yaşam odasını tespit ettik. Son kişi bulununcaya kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Akpınar, manyetik ve termal özelliğe sahip cihazın tam kapasiteyle çalışmalarda kullanıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli operasyonda "Yolyemezler" suç örgütü çökertildi
Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşlarının tahliyesi sürüyor
Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor
Van'da karla mücadele çalışması çalışmaları devam ediyor
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Sitesi'nin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı

Benzer haberler

Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

Zonguldak'ta fırtınada batan geminin yerinin tespitinde görev alan eğitmen çalışmaları anlattı

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli yaşadıklarını anlattı

Zonguldak'ta fırtınada batan geminin yeri tespit edildi

Zonguldak'ta fırtınada batan geminin yeri tespit edildi
Zonguldak ve Düzce'de fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Zonguldak ve Düzce'de fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara

Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet