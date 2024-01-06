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Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 49 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları 49 gündür devam ediyor.

Mustafa Kemal Bektaş  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 49 gündür aranıyor Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş / AA

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketinin ise Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde sürdürdüğü ve hava şartları nedeniyle dün ara verdiği arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarına, pazartesi gününden itibaren devam edeceği öğrenildi.

Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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