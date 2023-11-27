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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle karadan yürütülüyor.

İbrahim Yozoğlu, Kadir Yıldız  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmalarına 9'uncu gününde devam ediliyor.

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin kayıp 7 personelin bulunması için katıldığı aramalara, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden müdahale edilemiyor.

Ekipler, gece boyunca da devam edilen karadan tarama çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartları elverdiğinde çalışmaların havadan, denizden ve su altından devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan dün yeniden başlayan fırtına, Karadeniz Ereğli ilçesi sahilinde etkisini sürdürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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