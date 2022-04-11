Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Ankara/İstanbul/Zonguldak
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de kaydedilen 4,4 büyüklüğündeki deprem 37,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem İstanbul'da da hissedildi
İstanbul'un birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.
Vali Yerlikaya: İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yokt
#Karadeniz #Zonguldak #Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2022
İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. pic.twitter.com/CKWreDEBAa
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
AFAD: Deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Geçmiş olsun.— AFAD (@AFADBaskanlik) April 11, 2022
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/CrJv2JztDB pic.twitter.com/6qVCbZClZV
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli merkezli, AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla ilimizde ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuz durum yoktur." dedi.
Kent merkezinde taksicilik yapan İbrahim Yıldız da durakta aracın içinde beklerken depremi hissettiğini, kısa sürede geçtiğini söyledi.
Bu arada, deprem Zonguldak'ın yanı sıra Bartın ve Karabük'te de hafif şekilde hissedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.