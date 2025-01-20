Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
Ümit Özdağ'ın emniyet güçlerince İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
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