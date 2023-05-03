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Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı

Sefa Şahin  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı

Ankara

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165'i oy kullandı.

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 7 bin 165 seçmen oy kullandı.

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