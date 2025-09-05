Dolar
41.26
Euro
48.25
Altın
3,552.67
ETH/USDT
4,410.00
BTC/USDT
112,160.00
BIST 100
10,768.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
MİA, "Enerji Güvenliği ve Dijital-Yeşil Dönüşüm: Akıllı ve Karbonsuz Şebekelere Geçiş" başlıklı analizini yayımladı
İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un eşinden, ABD hükümetine "duyarsızlık" tepkisi
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un Filistin mücadelesini babası sürdürüyor

Benzer haberler

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor

Hafta sonu sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkili olacak

Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkili olacak
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet