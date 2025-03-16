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Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun iç kesimleri ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar, Edirne ile Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

İç kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de ise salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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