Dolar
18.23
Euro
18.14
Altın
1,712.60
ETH/USDT
1,660.20
BTC/USDT
20,003.00
BIST 100
3,360.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmaları imza töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının verdiği ifadede, Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini, orada aklının karıştığını ve daha sonra kampa katıldığını söylediği belirtildi.

Emrah Gökmen   | 06.09.2022
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Lavrion Kampı'na mart ayında katılan ve 4 ay sabotaj eğitimi alarak haziran ayında illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan Tanrıkulu'nun emniyette ifade vermediği öğrenildi.

Ayrıca Tanrıkulu'nun kampa katıldığını mart ayında bir yakınının güvenlik güçlerine giderek bildirdiği belirtildi.

Yakını tarafından verilen ifadede, Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini, orada aklının karıştığını ve daha sonra kampa katıldığını söylediği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özel güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine karşı hakaret' sayıldı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası yeniden görülmeye başlandı
Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Okullarda uyum eğitimi başladı

Okullarda uyum eğitimi başladı
Pehlivan İdris'in gürzü Silivrikapı'da geleneği yaşatıyor

Pehlivan İdris'in gürzü Silivrikapı'da geleneği yaşatıyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet