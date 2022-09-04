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Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

Mehmet Tosun   | 04.09.2022
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı belirtildi.

Tanrıkulu'nun yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı." ifadeleriyle duyurdu.

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Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı
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