Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen A.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.