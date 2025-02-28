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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Hakan Mehmet Şahin  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

Edirne

Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen A.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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