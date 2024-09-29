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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı.

Hakan Mehmet Şahin  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı

Edirne

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi Sayıştay başdenetçisi F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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