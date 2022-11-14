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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 14.11.2022
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne

Güvenlik güçleri tarafında dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan T.C, S.A ve A.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



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