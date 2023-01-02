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Yunan sahil güvenlik botunun göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi

Özcan Yıldırım   | 02.01.2023
Yunan sahil güvenlik botunun göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi

Ankara

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

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