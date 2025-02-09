Yüksekova'da mezra yoluna ikinci kez düşen çığ temizlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrası yoluna ikinci kez düşen çığ, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi.
Hakkari
İlçede iki gün önce düşen çığın ekiplerce temizlendiği Çobanpınar mezrası yolunun 36. kilometresine gece saatlerinde yeniden çığ düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yola düşen kar yığınının temizlenmesi için çalışma başlattı.
Metrelerce karın bulunduğu yolda zor şartlarda çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu ulaşıma açmayı başardı.
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