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Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Fırat Taşdemir   | 11.06.2022
Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

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