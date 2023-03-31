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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisi tarafından İstanbul’da düzenlenen "Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı"nda konuşuyor.
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Gündem

Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

Kemal Karadağ  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama

Ankara

YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."

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