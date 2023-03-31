Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.
Ankara
YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.