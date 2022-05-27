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Yudum Egemden ile Tohum Derneğinin 'delice zeytin' projesi tanıtıldı

Savola Gıda bünyesinde bulunan zeytinyağı markası Yudum Egemden ile Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneğinin "delice" olarak adlandırılan yabani zeytin ağaçlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik projesi, Manisa'da tanıtıldı.

Ahmet Bayram   | 27.05.2022
Yudum Egemden ile Tohum Derneğinin 'delice zeytin' projesi tanıtıldı

Manisa

Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Davutlar Mahallesi'nde oluşturulan panayır alanında düzenlenen tanıtım toplantısı, yöre halkının katılımıyla yapıldı.

Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, gazetecilere, Savola Gıda Türkiye ile daha önce ayçiçeği tohumunun desteklenmesi projesinde ortak çalıştıklarını söyledi.

Manisa'da 1500 delice zeytin ağacını aşılayarak köylülere teslim edeceklerini belirten Kaya, projeye Aydın ve Balıkesir'de devam edeceklerini dile getirdi. Kaya, "Her ilde 1500 delice zeytini aşılayarak köylülerimize teslim edeceğiz. Sadece aşılamakla kalmayıp bir çiftçi ağı kuracağız. Bu ağın yanında köylülerimizle yüz yüze eğitimler gerçekleştireceğiz. Projemizin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Balazadeh

Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh de sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini belirtti.

Zeytinyağında üretimi artırmak amacıyla bu projeyi yaptıklarını söyleyen Balazadeh, şunları ifade etti:

"Bu projenin farklı bir özelliği var. Verimsiz ağaçları, verimli hale getiriyoruz. Zeytin Türkiye için çok önemli. Herkes için avantajlı, çiftçimiz kazanıyor, ülke kazanıyor, tüketici kazanıyor. Aşılanan delice ağaçlarından elde edilen zeytinleri çiftçilerimizden satın alıp sıkacağız ve Yudum Egemden markamızla şişeleyerek tüketicilerimizle buluşturacağız."

Yerli üretimin öneminin her geçen gün daha çok ortaya çıktığına işaret eden Balazadeh, "Allah'a şükür zeytinde böyle sıkıntımız yok. Gıda bugün dünyada çok stratejik bir konu. Ona göre ülkeler gıdaya stratejik olarak bakıyorlar." dedi.

Toplantıya, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal Kaya, İzmir Orman İşletme Bölge Müdürü Zafer Derince, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve FAO Saha Proje Koordinatörü Baran Kenan Polat da katıldı.

Programda, proje tanıtıldı, çiftçilere delice zeytin ağaçlandırması konusunda bilgi verildi. Kurulan stantlarda çeşitli yarışmaların düzenlendiği programda şarkıcı Hale Yamaner konser verdi.

Proje

Proje kapsamında Manisa, Aydın ve Balıkesir'de 4 bin 500 "delice zeytin" ağacı aşılanıp meyve verir hale getirildikten sonra tarımsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla çitçilerin kullanımına sunulacak.

Projenin Manisa ayağında Davutlar, Kaleköy, Sarma ve Sarıalan köylerinde aşılama çalışmaları yapıldı.

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