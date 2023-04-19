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YTB, yurt dışında yaşayan gençlere TUSAŞ'ta staj imkanı sunuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk gençleri için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) çalışma fırsatı sunan "SKY Global Türk Staj Programı"nı duyurdu.

Salih Okuroğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
YTB, yurt dışında yaşayan gençlere TUSAŞ'ta staj imkanı sunuyor Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

YTB'den yapılan açıklamaya göre, YTB ve TUSAŞ işbirliğinde hayata geçirilen "SKY Global Türk Staj Programı" kapsamında yurt dışında yaşayan gençlerin, mühendislik ve teknoloji alanında tecrübe kazanmaları sağlanacak.

Değerlendirmeler sonucu TUSAŞ'ta staj imkanı elde eden gençlerin konaklamaları YTB tarafından karşılanacak.

Katılımcılara gidiş ve dönüş uçak biletleri için 150 avroya kadar destek verilmesinin yanı sıra konaklama yeri ile staj yapılacak tesis arasındaki ulaşımın maliyetini de karşılayan YTB, ayrıca, günlük ücret ile kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri verecek.

Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, çifte vatandaş, Mavi Kart sahipleri ve Mavi Kart almaya hakkı olanların yararlanabileceği programa, 18 ile 35 yaş arasında olup üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim gören veya ilgili fakültelerden yeni mezun olanlar katılabilecek.

Staj hakkı kazananların, 17 Temmuz-17 Ağustos veya 21 Ağustos-21 Eylül dönemlerinden birini seçmesi gerekiyor.

Ayrıntıların "https://kariyer.tusas.com/sky" adresinde yer aldığı programa başvurular, 26 Mayıs'a kadar "https://obys.ytb.gov.tr/" adresi üzerinden yapılacak.

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