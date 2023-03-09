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YSK'den deprem bölgesinde inceleme yapan heyetin çalışmalarıyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu, depremlerin ardından görevlendirilen heyetin bölgede, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı tespitte bulunduğunu bildirdi.

Aylin Dal  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
YSK'den deprem bölgesinde inceleme yapan heyetin çalışmalarıyla ilgili açıklama

Ankara

YSK'den yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından YSK Başkanlığı tarafından 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen heyetlerin çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, "Detaylı incelemelerde, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı olarak tespitte bulunulmuştur. Ayrıca afet bölgesi ziyaret programı kapsamında, depremzede personellerimiz ile hayatını kaybeden personelimizin ailesi ziyaret edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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