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YSK, seçimlerde görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasını inceliyor

Aylin Dal  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
YSK, seçimlerde görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasını inceliyor

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görevlendirilen memur üyelerin eğitimi için yapılan toplantıda, görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, konuyu araştırmaya başlayan YSK, iddiaları inceleyecek.

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