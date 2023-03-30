YSK Başkanı Yener: Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına itirazlar reddedildi
YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.
Ankara
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