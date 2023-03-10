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YSK Başkanı Yener: Kamu görevlilerinin milletvekili adaylık süreci başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin sürecin bugün başladığını bildirdi.

Ferdi Türkten  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
YSK Başkanı Yener: Kamu görevlilerinin milletvekili adaylık süreci başladı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.

Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kamu görevlilerinin milletvekili adaylık süreci

Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçiminde kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'de sona erecektir. Milletvekili adayı olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Seçim takvimi ne zaman açıklanacak?" sorusuna Yener, "Çalışıyoruz arkadaşlar." cevabını verdi.



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