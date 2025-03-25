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Yönetmen İlker Canikligil "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan gözaltına alındı

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ilişkin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Yönetmen İlker Canikligil "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yayınladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunan ve sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklinde paylaşım yapan Canikligil için harekete geçti.

Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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