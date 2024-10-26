Yılmaz: Milli birliğimize kasteden terör odaklarına en güzel cevabı, birliğimizi daha fazla yücelterek vereceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Milli birliğimize, kardeşliğimize kasteden bu terör odaklarına en güzel cevabı, birliğimizi, kardeşliğimizi daha fazla yücelterek vereceğiz" dedi
Bingöl
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın öğrencisiyle, akademisyeniyle, idarecisiyle üniversitenin tüm mensuplarına hayırlı olmasını diledi.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu yaşananlar bizi yolumuzdan alıkoymayacak, tam aksine daha fazla azimle, daha fazla kararlılıkla çalışmamıza, daha çok üretmemize vesile olacak. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli birliğimize, kardeşliğimize kasteden bu terör odaklarına ve onların arkasındaki karanlık yapılara en güzel cevabı birliğimizi, kardeşliğimizi daha fazla yücelterek ve daha fazla çalışarak, ter dökerek vereceğiz, vermeye devam edeceğiz."
"2002'de 76 olan yükseköğretim kurumu sayısını bugün 209'a çıkardık"
Üniversitelerin bir toplumun yarınlarını inşa eden ilim ve irfan kurumları olduğunu kaydeden Yılmaz, yükseköğretimin üzerinde her zaman hassasiyetle durduklarını ve en çok yatırım yaptıkları alanların başında geldiğini belirtti.
Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde de eğitimi yine en öncelikli mesele olarak gördüklerini anlattı.
Merkezi yönetim bütçesinden 2002'de yalnızca yüzde 9,4 seviyesinde pay alan eğitime 2025'te yüzde 14,8 ile bütçeden en büyük payı ayırdıklarını bildiren Yılmaz, üniversiteleri doğudan batıya yaygınlaştırarak yükseköğretimde ihtisaslaşmayı ve güçlü akademik performansı teşvik ettiklerini kaydetti.
Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2002'de 76 olan yüksek öğretim kurumu sayısını bugün 209'a çıkardık ve öğrenci sayısı bu süreçte 7 milyonu aşmış durumda. Şu anda ülkemizde 7 milyonu aşkın üniversite öğrencisi var. Yatırımlar sayesinde üniversitelerimizin yaygınlaşmasıyla birlikte okullaşma oranlarında da önemli artış sağlandı. 2003'te yüzde 15 olan yükseköğretimde okullaşma oranı, bugün yüzde 50'ye ulaştı. Özellikle bu noktada kadınların, genç kızların yükseköğretimdeki okullaşma oranının yüzde 14'ten yüzde 51'e çıktığını iftiharla ifade etmek isterim. Göreve geldiğimizde yaklaşık 64 bin olan öğretim elemanı sayısını 185 bine çıkararak Türkiye'yi öğretim elemanı sayısı bakımından OECD ülkeleri arasında 8. sıraya taşıdık. Bu sayısal artış bilimsel çalışmalara da yansıdı. Ülkemizi bilimsel yayınlar bakımından dünya sıralamasında 29. sıradan 17. sıraya yükselttik. İnşallah ilk 10 ülke arasına girdiğimiz günleri de hep birlikte göreceğiz."
Yurt kapasitesinde de büyük artışlar yaptıklarını, iktidara geldiklerinde 182 bin olan yatak kapasitesini 993 bine ulaştırdıklarını anlatan Yılmaz, yurtlardaki kaliteyi artırdıklarını, yurtların çok konforlu olduğunu vurguladı.
Başvuran tüm öğrencilere burs ya da kredi desteği vererek ekonomik açıdan da gençlerin yanında olduklarını dile getiren Yılmaz, dünyada yükseköğrenimde parasız eğitim veren nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret etti.
Yükseköğretim kurumlarının, bulundukları şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarına göre çeşitli alanlarda bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu ifade eden Yılmaz, birbirinin kopyası değil, farklılaşan üniversiteler istediklerini bildirdi.
"Mevcut meslekler dönüşecek, yeni bazı meslekler ortaya çıkacak"
İş dünyasıyla, yerel yönetimlerle, tarım kesimiyle, bütün toplumsal kesimlerle üniversitelerin bağlarını geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu yapan üniversiteler hem kendilerini daha çok geliştirirler hem de çevrelerine daha büyük fayda üretirler. Ayrıca iş gücünü gerekli niteliklerle donatarak eğitim ve beceri geliştirme fırsatları sunan üniversiteler istihdam edilebilirliği artırır ve ekonomik büyümeyi destekler. Burada verilen eğitim, gençlerimize gelecekte kolay iş bulmalarını sağlayıcı nitelikte olmalı. Öyle beceriler ve yetenekler kazandırmalıyız ki gençlerimize, yarın mezun olduklarında kolayca iş bulabilmeleri mümkün olmalı. Bu da neyle olur? Ekonominin ihtiyaçlarını iyi analiz ederek. Sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin ihtiyaçlarını da iyi analiz ederek başarılır. 5 sene sonra bugünkü mesleklerin bir kısmı kalmayacak. Mevcut meslekler dönüşecek, yeni bazı meslekler ortaya çıkacak. Bunları şimdiden görüp çocuklarımızı bu geleceğe dönük yetiştirmemiz, hazırlamamız gerekiyor."
Yılmaz, üniversitelerin yerel yönetimlerle ve işletmelerle işbirliği yaparak bölgesel sorunlara çözüm ürettiğini, iş fırsatları oluşturduğunu ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiğini, böylece bulundukları toplulukların ekonomik yapısını güçlendirdiğini belirtti.
Bingöl Üniversitesinin bu açıdan güzel bir örnek olduğunu dile getiren Yılmaz, üniversitenin kısa süre içinde markalaşarak sadece Bingöl'e değil, çevre illere de değer katan bir seviyeye ulaşmayı başardığına dikkati çekti.
Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfının kurucu heyetinde yer alarak bu büyük ailenin parçası olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Yılmaz, Vakfın, üniversitenin fiziki yapısını geliştirmenin yanı sıra öğrencilere destek olmak, bilginin yaygınlaşmasını sağlamak ve akademik çalışmaları teşvik etmek gibi önemli amaçlara hizmet ettiğini bildirdi.
Bingöl Üniversitesinin akademik yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Yılmaz, Bingöl Üniversitesinin pilot üniversitelerden biri olduğunu anımsatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında ve özellikle de Bingöl balı konusunda özel destekler verdik üniversitemize. Böylece üniversitemiz kendini bu alanda farklılaştırdı. Türkiye'de en yetkin üniversitelerden biri haline geldi. Akademik personeliyle, çalışmalarıyla, laboratuvarlarıyla, geliştirdiği ürünlerle, araştırmalarla bu konuda hakikaten farklı bir şekilde kendisini konumlandırdı. Türkiye'de ilk ve tek olan arı ve arı ürünleri yüksek lisans ve doktora programlarıyla üniversitemiz bu alanda uzmanlar yetiştirmektedir. Türkiye'den Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgesi alan ilk tescilli bal, Bingöl balı oldu. Bu çalışmalar sayesinde. Dolayısıyla hem Türkiye hem Avrupa Birliği çerçevesinde coğrafi işareti olan bir ürüne sahip oldu ilimiz. Ayrıca Türkiye'deki en fazla yeşil alana sahip 5 üniversite arasında yer alıyoruz. Şehrimizin bu eşsiz doğasını kampüsümüze de taşımış durumdayız. Üniversitenin iyi bir eğitim vermesi, iyi bir araştırma ortamı oluşturması ve içinde bulunduğu topluma fayda üretmesi, o toplumun sorunlarına odaklanıp onları çözecek şekilde bilgiyi kullanması lazım. Çok nitelikli bir kadromuz var. Ama kusura bakmayın, eğer çevrenize bu kadro, bu niteliklerini yansıtamıyorsa bir anlam ifade etmiyor. Vatandaşlarımızın vergileriyle, fedakarlıklarıyla üniversitelerimize çok ciddi yatırımlar yaptık. Şimdi üniversitelerden karşılığını bekliyoruz. Toplumsal fayda olarak bu yatırımların karşılığını hem her bir ilimiz hem de ülkemiz için bekliyoruz. İnanıyorum ki Bingöl Üniversitesi yeni nesil bir üniversite olarak, açık bir zihinle toplumun tüm kesimleriyle bağlar kurarak bu alanda da öncü üniversitelerimizden biri olmayı sürdürecektir."
Törende, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik de birer konuşma yaptı.
Programa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde temel atma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendi isminin verildiği Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Cevdet Yılmaz Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sadece bir binanın temelini atmadıklarını, aynı zamanda gençlerin ve şehrin yarınlarına büyük bir yatırım yapıldığını söyledi.
Binanın bilgiyi, azmi ve geleceğe olan inancı yeşertecek bir merkez olacağını dile getiren Yılmaz, devlet üniversitelerinin bir vakıf yapısıyla birleştiğinde çok daha nitelikli işler yapabildiğini ve hızlı ilerleyebildiğini anlattı.
Yılmaz, şöyle devam etti:
"Devletin belli imkanları, mevzuatı ve şablonu var. Onun için üniversite çalışmalarını sürdürüyor, ama yeri geldiğinde buna ilave, bunun dışına çıkan üniversiteye farklı değerler katan imkanlara ihtiyaç oluyor. İşte oralarda vakıf devreye giriyor. Türkiye'de bunun çok güzel örneği olan illerimiz de var. Onları da biraz iyi uygulamalar olarak görüp Bingöl'ümüze de bu vakfı kazandırdık. Şimdi bu binayla bu vakıf çok daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturuyor ve bunun için hakikaten çok mutluyuz. Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfının temelleri 2019'da atıldı. Vakıf salgın döneminin getirdiği zorluklara rağmen hayırseverlerimizin de desteğiyle 500'e yakın öğrencimize burs imkanı sundu. Öğrenciler 2 yıldır vakfın iftar sofrası etrafında bir araya gelip ramazanın bereketini paylaşıyorlar. 2023'te yaşadığımız asrın felaketinde de vakfın depremzede vatandaşlarımıza yönelik yaptığı yardımlar çok anlamlı ve kıymetlidir."
Vakıf binasının yapılmasına destek sunan hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu'nun bölgeden çıkarak büyük başarılara imza attığını anlatan Yılmaz, onunla iftihar ettiklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu dördünü her ortamda vurguluyor. İşte bunu fiilen yapan, hayata geçiren bir iş adamı İbrahim Bey. Bununla da kalmıyor bu tür hayırseverliklerde de ön ayak olan hayırsever işlere de destek olan bir kişilik. Bu ayrıca çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
Kamusal bir hizmet yaparken görevlerinin gereği yaptıkları bir işle ilgili isminin verilmesini doğru bulmadığını, sadece iki eserde isminin olduğunu kaydeden Yılmaz, binanın bir vakıf binası olması ve hayırsever tarafından inşa edilmesinden dolayı isminin verilmesinin düşünüldüğü, kendisinin de bu nedenle uygun gördüğünü belirtti.
Yılmaz, "İnşallah bu güzel hizmetlere layık oluruz. Bu güzel hizmetlerle halkımıza katkı sunarız. Bizim gerçek anlamda rol modellere ihtiyacımız var. Toplumumuzu ve gençlerimizi farklı yönlere, zararlı birtakım noktalara sevk edecek rol modellere değil, iş dünyasında, akademide, bürokraside, siyasette gençlere doğru rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İnşallah buna da vesile olur." diye konuştu.
Binanın kente, gençlere ve eğitime kazandırılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yılmaz, Bingöl Üniversitesinin sadece kent için değil ülke için de önemli bir değer olduğunu, vakıf binasının da bu değeri daha üst noktalara taşıyacağını aktardı.
Toplumun iyiliği, eğitimin kalitesi ve üniversitenin daha değerli hale gelmesi için hayırsever iş insanlarının vakfa destek olmasını beklediğini belirten Yılmaz, vakıfta sağlanacak her destekle Bingöl Üniversitesinin daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.
Vakfın üniversite yönetiminin emrinde olacağını ifade eden Yılmaz, "Vakıf akademik dünyamıza, idari personelimize, öğrencilerimize hizmet edecek, üniversitemize değer katacak. Bu vakıf kültürü inşallah diğer üniversitelerimize de yayılır." ifadelerini kullandı.
Törende, Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çapak ile Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik de birer konuşma yaptı.
Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, iş insanı İbrahim Erdemoğlu ve akademisyenler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.