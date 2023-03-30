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Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı

Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı

Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Mart gün sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 5 Nisan Çarşamba gün sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca yine 31 Mart'a kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatılması kararı alındı.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi de 7 Nisan Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

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