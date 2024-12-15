Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları yarın Bolu'da başlıyor
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları", Bolu'dan başlatılarak, 13 şehirde yapılacak.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarında, öğrenci ve mezunların, kariyer imkanlarına erişimlerinde fırsat eşitliği sunulması hedefleniyor.
Fuarlarda, katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından iş ve staj mülakatlarından örnek olay analizlerine, kariyer olanaklarının anlatıldığı bilgilendirme toplantılarından atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik düzenlenecek.
Ev sahipliği yapan 13 üniversitenin yanı sıra 136 paydaş üniversitenin de destek vereceği fuarlara, kamu ve özel sektör kurumları, meslek odaları, sektör temsilcileri ve KOBİ'ler katılım gösterecek.
Gençler sektörün uzman ve yöneticileriyle bire bir tanışma fırsatı bulacak
5 yıldır düzenlenen ve 1 milyon üniversite öğrencisi ve mezununu, kamu ve özel sektörden 10 bini aşkın işverenle buluşturan fuarlar, önümüzdeki dönemde 13 farklı şehirde gerçekleştirilecek.
İlki yarın Bolu'da düzenlenecek fuarlar sırasıyla Adana, Şanlıurfa, Çanakkale, Konya, Antalya, Manisa, Van, Samsun, Erzurum, Giresun ve Malatya'da devam edecek ve Kocaeli'nde sona erecek.
Fuarlarda, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekten işveren ile genç yeteneklerin doğrudan buluşması sağlanacak. Gençler, sektörün uzman ve yöneticileriyle bire bir tanışma ve kariyer hedeflerini belirleme fırsatı bulurken, ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atmış katılımcılar, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutacak tecrübelerini aktaracak.
Fuar kapsamında bu yıl ilk kez özel oturumlar düzenlenecek
Ortaöğretimden meslek tercihi yapacak geçiş dönemindeki öğrencilerin mesleki farkındalık kazanmalarına destek olmak amacıyla, bu yıl ilk kez özel oturumlar düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda kurulan Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) Çalışma Grubu tarafından hazırlanan MEİS Eylem Planı kapsamında, fuarların düzenleneceği illerdeki son sınıf ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitimden istihdama geçiş odaklı panel, söyleşi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek ve teknik gezi ve iş/staj fırsatları sunulacak.
Bu kapsamda, "Mesleki Eğitimden İstihdama" panel serisinin ilki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenecek.
Meslek tercihi yapacak geçiş dönemindeki öğrencilerin kariyer yönlendirme süreçlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince geliştirilen Erken Dönem Kariyer Ekosistemi (EDKE) modelinin de anlatıldığı psikolojik danışman, rehber öğretmen, iş ve meslek danışmanlarına yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.
Başvurular sistem üzerinden tamamlanıyor
Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarının yenilenen logosu, etkinliğin genç yetenekleri bir araya getirme misyonunu simgeleyen yenilikçi bir anlayışla yenilendi.
"Tek, ilk ve biricik" kavramlarından ilham alınarak oluşturulan logo, her bir genç yeteneğin "biricikliğine" dikkat çekerken, yeteneklerin buluştuğu ortak bir platformu temsil ediyor.
Fuarlara başvuru, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen e-insan mobil uygulaması ve Yetenek Kapısı web sitesi (yetenekkapisi.org) üzerinden yapılıyor. İş-staj mülakatları ve özel etkinliklere katılım sağlamak isteyen gençlerin başvurularını yine sistem üzerinden tamamlaması gerekiyor. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye, @tccbiko ve @yetenekheryerde kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
Bölgesel kariyer fuarları takvimi
Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarının gerçekleştirileceği bölgeler ve tarihleri şu şekilde:
- Batı Karadeniz Kariyer Fuarı - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 16-17 Aralık,
- Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı - Adana Çukurova Üniversitesi 23-24 Aralık,
- Güneydoğu Kariyer Fuarı - Şanlıurfa Haran Üniversitesi 26-27 Aralık,
- Trakya Kariyer Fuarı - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 17-18 Şubat,
- İç Anadolu Kariyer Fuarı - Konya Selçuk Üniversitesi 20-21 Şubat,
- Güney Kariyer Fuarı - Antalya Akdeniz Üniversitesi 24-25 Şubat,
- Ege Kariyer Fuarı - Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26-27 Şubat,
- Doğu Anadolu Kariyer Fuarı - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 10-11 Nisan,
- Orta Karadeniz Kariyer Fuarı - Samsun Üniversitesi 14-15 Nisan,
- Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı - Erzurum Atatürk Üniversitesi 18-19 Nisan,
- Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı - Giresun Üniversitesi 21-22 Nisan,
- İpekyolu Kariyer Fuarı - Malatya İnönü Üniversitesi 24-25 Nisan,
- Marmara Kariyer Fuarı - Kocaeli Üniversitesi 28-29 Nisan.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.