Dolar
17.35
Euro
18.27
Altın
1,822.65
ETH/USDT
1,130.90
BTC/USDT
20,790.00
BIST 100
2,543.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Riva'daki canlı hayvan kabul merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Yeşilay Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Münazara Hitabet Derneği iş birliğiyle liseler arası münazara turnuvası düzenledi.

Taha Erham Keleş   | 23.06.2022
Yeşilay Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

İstanbul

Türkiye genelinde 10 bin lise öğrencinin başvuru yaptığı turnuvada, çeşitli illerdeki çevrim içi mücadelelerde şampiyonlarının belirlenmesinin ardından ikişer kişiden oluşan 80 takım finallere katılmaya hak kazandı.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki final etabının ardından 4 takım, "Liseler Arası Münazara Turnuvası Şampiyonluk Finali"nde yarışma şansı elde etti.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen şampiyonluk final mücadelesinde, turnuva birincileri İstanbul Erkek Lisesinden Emin Özdemir ve Mert Geriş, en iyi konuşmacı ise İstanbul Robert Kolejinden Mehmetcan Yılmaz oldu.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, AA muhabirine, münazaranın Türk geleneğinde var olan bir kavram olduğunu söyledi.

Bağımlılıklarla mücadelede münazara yöntemini gençler arasında yayarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, "Bu fikir geçen sene online başladı. Bu sene de bir kısmı online devam etti ama finalimizi Sepetçiler Kasrı'nda yapıyoruz." dedi.

Öztürk, gelecek yıl yüz yüze ve daha büyük münazara organizasyonu yapacaklarını dile getirerek, "Bu sene 4 bin 500 gence ulaştık. Sepetçiler Kasrında önümüzdeki yıl daha büyük grupla olacağız. Özellikle bağımlılıklar konusunda farkındalık oluşturabilmeyi, gençlerimizin tartışmayı, aykırı fikirlere saygı göstermeyi, birlikte fikir üretmeyi becerebilmesi adına bir oluşum sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Münazara yarışmasını Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Öte yandan Yeşilay, turnuvaya katılanlara münazaralarda gerekli temel becerileri kazanmaları için çevrim içi bilgilendirme toplantıları düzenledi ve bağımlılıklarla mücadele eğitimleri verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek
Yeşilay Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek
Marmaris'teki orman yangınının faili polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı

Benzer haberler

Yeşilay Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi