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Yerel ve ulusal gazetelerin satış fiyatının alt sınırı güncellendi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren en düşük satış fiyatı yerel ve bölgesel gazeteler için 4 lira, yaygın gazeteler için 6 lira olacak.

İsa Toprak  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Yerel ve ulusal gazetelerin satış fiyatının alt sınırı güncellendi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan "Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, gazetelerin her yayım gününe ait sayısının birinci sayfasında belirtilmesi gereken satış fiyatı, katma değer vergisi dahil yerel ve bölgesel gazetelerde 4 liradan, yaygın gazetelerde ise 6 liradan az olamayacak.

Gazetelerin satışına dair düzenlenen komisyonsuz faturalar ise fiili satış hesabında dikkate alınmayacak.

BİK Analitik kullanılacak

Yönetmeliğe göre, bugünden itibaren internet haber siteleri, mülkiyeti ile isim hakkı Basın İlan Kurumu'na (BİK) ait, ziyaretçi trafik bilgilerini toplayan ölçüm aracı BİK Analitik'i kullanmak zorunda olacak.

BİK Analitik'in çalışması için gerekli tedbirleri almayan veya engelleyici faaliyetlerine son vermeyen internet haber sitelerinin trafik verileri sıfır kabul edilerek, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce belirlenecek BİK Analitik'in kullanım koşulları ve teknik ayrıntılar, Kurum'un internet sitesi üzerinden duyurulacak.

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