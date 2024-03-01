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Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor

Metro İstanbul, Yenikapı-Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını duyurdu.

Erol Değirmenci  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, arıza dolayısıyla seferler gecikmeli yapılınca bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Hattın Üçyüzlü istasyonunda metro araçlarına binmek isteyenler kalabalık nedeniyle güçlük çekti.

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Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor
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