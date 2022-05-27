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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza, seferleri aksattı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

Taha Erham Keleş   | 27.05.2022
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza, seferleri aksattı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferler, önce Yenikapı-Merter istasyonları arasında yapıldı.

Aksamaların yaşandığı seferler, daha sonra Yenikapı-Bahçelievler ve Yenikapı-Ataköy/Şirinevler istasyonlarında devam etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda metro seferleri normale döndü.

Bu arada, seferlerin aksaması nedeniyle istasyonlardaki yoğunluk, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrik kesintisi nedeniyle trenin Bahçelievler istasyonuna tam yanaşamadığı ve yolcuların inemediği görülüyor. Yine görüntülerde, Şirinevler'de de istasyonun kapalı olması nedeniyle vatandaşların girişte beklemesi yer alıyor.

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