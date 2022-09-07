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Yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 461 bin 288 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Fırat Taşdemir   | 07.09.2022
Yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü

Ankara

Dinç, AA muhabirine, camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında başta temel dini bilgiler olmak üzere Kur'an-ı Kerim-i okuma, namaz kılma, ahlaki değerler ve Hazreti Muhammed'in örnekliğinin öğretildiğini bildirdi.

İslam'a dair bilgi ve pratiklerin sekiz hafta boyunca öğrencilere verildiğini belirten Dinç, öğrencilerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Türkiye genelindeki 78 bin 446 Kur'an kursunda 111 bin 735 görevliyle eğitim verildiğini dile getiren Dinç, "Bu yıl sekiz haftalık yaz Kur'an kurslarımızda 2 milyon 461 bin 288 öğrencimiz eğitim aldı. 4 yaşından 22 yaşına kadar yaz Kur'an kurslarında eğitim alan öğrencilerimiz oldu." dedi.

Bu yıl dört haftalık yatılı yaz Kur'an kursları da düzenlediklerini açıklayan Dinç, "İçinde pikniğin, gezinin olduğu, tarih ve kültürel bilincin aşılandığı bir eğitim programı uygulandı. Bu yılki yatılı yaz Kur'an kurslarımız 675 Kur'an kursu öğreticimiz tarafından verildi. Toplam 7 bin 577 öğrencimiz bu dört haftalık kurs imkanından yararlandı." ifadelerini kullandı.

Kur'an kurslarının öğrencilerin dini hayatlarının şekillenmesinde etkili olduğunu vurgulayan Dinç, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın kök değerlerimizle buluştuğu, geleceğe dair dini ve manevi hayatlarının şekillenmesine yönelik tohumların atıldığı ilim ve irfan merkezleridir." diye konuştu.

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