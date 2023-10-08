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Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

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