Yangın ve sel afeti desteği 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştığını bildirdi.
Ankara
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SMS, Türk lirası, dolar ve avro olarak yapılan bağışların toplam 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştığı duyuruldu.
Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel durumu kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/e5hMU6QQMX— AFAD (@AFADBaskanlik) September 27, 2021
Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek, 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.